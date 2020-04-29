ارتفاع إصابات كورونا في تونس إلى 975 المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة الخليج 365 - وكالات الأربعاء 2020/4/29 01:15 ص بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/4/29 01:15 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 40 حالة. كما أعلنت "الصحة التونسية" تسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 975 حالة منذ تفشى الوباء فى البلاد. وأوضحت في بيانها اليومي أنه تم كشف الإصابات الجديدة إثر إجراء 559 تحليلا مخبريا، فيما سجلت 207 حالات شفاء، مشيرة إلى أن العاصمة تونس هي الأولى من حيث عدد الإصابات بـ202 حالة.



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