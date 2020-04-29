سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020

عاود الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار، حيث سجل سعر صرف العملة الخضراء 128 جنيها في السوق الموازي مقابل 135 جنيها خلال تعاملات أمس الإثنين، منخفضا 7 جنيهات، بحسب وسائل إعلام محلية.

بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ومع تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، أعلنت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان إلغاء جميع الإعفاءات الجمركية الممنوحة في العهود السابقة، كما قررت إنشاء بورصة للذهب.

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.55 جنيه للشراء و59.85 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 68.29 جنيه للشراء و68.63 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

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وفي السوق السوداء، سجل متوسط سعر اليورو نحو 142 جنيها، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 158 جنيها، حسب وسائل إعلام محلية.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.62 جنيه للشراء و14.70 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 176.28 جنيه للشراء و177.16 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، سجل الريال السعودي 34.10 جنيه، وارتفع الدرهم الإماراتي إلى 36 جنيها.