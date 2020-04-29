ترامب يدرس إجراء اختبارات فيروس كورونا لمسافري الرحلات الدولية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

يدرس الرئيس دونالد ترامب، طلب إجراء اختبارات فيروس كورونا للمسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر رحلات دولية، خاصة القادمة من البرازيل.



وقال ترامب خلال اجتماع داخل البيت الأبيض مع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس:"سنفعل ذلك على الأرجح، البرازيل تشهد تفشيًا إلى حد كبير كما تعلمون... سنتخذ هذا القرار قريبًا جدًا".

وردًا على سؤال إذا كان سيطلب إجراء اختبارات لفيروس كورونا المستجد أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، رد ترامب:"كلاهما".

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وكشف الرئيس الجمهوري أنه يناقش القضية مع حكام الولايات، خاصة ديسانتيس، الذي تعد ولايته وجهة رئيسة للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.

وتابع:"نحن نتحدث مع الآخرين الذين لديهم الكثير من الأعمال القادمة من أمريكا الجنوبية، وسنتخذ قرارًا".

ونوه ترامب إلى أن الإجراءات الاحترازية الجديدة ستشمل إجراء اختبار فيروس كورونا "على متن الطائرة وقبل استقلالها"، مشيرًا إلى أن الحكومة تُجري مباحثات مع شركات الطيران.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت من قبل حظر السفر مع أوروبا والصين كإجراء لوقف انتشار الفيروس سريع الانتشار، الذي أودى بالفعل بحياة أكثر من 50 ألف أمريكي، فيما أدى إلى إغلاق جزء كبير من أكبر اقتصاد في العالم.