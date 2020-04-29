شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السديس يوجه رسالة.. هذا موعد نهاية كورونا بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020 وجه الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قبل قليل، حديثه للمواطنين بالسعودية، عبر فيديو، قائلاً: “نُبشركم .. أيام وتنكشف الغمة ونعود للحرمين والصلاة والطواف”.





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