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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غضب بعد مقتل شاب سوري بنيران الشرطة التركية "لتجاوزه حظر التجوال" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020
أثار مقتل شاب سوري في تركيا في غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب التقارير الواردة من تركيا فإن الشاب السوري علي العساني ( 19 عاما) قضى نحبه بعد أن أطلق شرطي تركي النار عليه "لمخالفته" قوانين حظر التجوال المفروضة على من هم دون العشرين عاما.
ووقعت الحادثة يوم الإثنين في مدينة أضنة التركية جنوبي البلاد إذ أصيب العساني برصاصة في صدره أثناء محاولته الهرب من إجراءات التفتيش القائمة بسبب حظر التجوال المفروض في البلاد.
وكانت السلطات التركية قد اتخذت إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا منها فرض حظر تجول الشباب دون الـ 20 عاما ومن هم فوق الـ 65 عاما.
وتفاعل مغردون عرب معه بشكل واسع، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ومستنكرين استخدام الشرطة التركية للرصاص الحي.
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