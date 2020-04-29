شكرا لقرائتكم نيويورك تسجل أدنى عدد دخول للمستشفيات بسبب كورونا منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال حاكم نيويورك آندرو كومو، الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ ما يزيد على شهر، وهي أحدث إشارة على أن الأزمة تنحسر في أكثر الولايات الأمريكية تضررا.

من أميركا

كما بدا أن كومو، الذي تبادل الانتقادات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن المسؤولية عن الأزمة، ينتقد الوكالات الاتحادية

ومجتمع المخابرات والصحافة حين قال إن المسؤولية الأساسية لا تقع على عاتق الولايات.

وتساءل كومو، خلال إفادته اليومية، "أين كان الجميع؟"، في إشارة إلى رد الفعل الأول بعد الكشف عن أن الصين تواجه فيروسا

مميتا يمكن أن يصل إلى الولايات المتحدة. وقال كومو "حكام الولايات لا يصنعون أوبئة عالمية".

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وأضاف حاكم نيويورك أن متوسط عدد المسجل دخولهم المستشفيات على مدى ثلاثة أيام بسبب كوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، انخفض إلى أقل من 1000 وهو الأدنى منذ يوم 24 مارس آذار.

أعضاء الطواقم الطبية من أميركا

وتخطّت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عتبة مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، أي نحو ثلث الحصيلة المسجلة عالمياً، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

ومنذ أواخر آذار/مارس، تُعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات بكوفيد-19. وكانت حصيلة المصابين بالفيروس على الأراضي الأميركية بلغت 500 ألف شخص قبل أقل من ثلاثة أسابيع وتحديداً في 10 نيسان/إبريل.

كذلك تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تسجيلا للوفيات جراء الفيروس مع أكثر من 57200 وفاة.