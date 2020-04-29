صندوق النقد يوافق على إقراض نيجيريا 3,4 مليارات دولار

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واشنطن: أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنّه وافق على منح نيجيريا قرضاً طارئاً بقيمة 3,4 مليارات دولار لمساعدة أكبر بلد في القارة السمراء من حيث عدد السكّان على التصدّي لجائحة كوفيد-19.
وقال الصندوق في بيان إنّ القرض يهدف إلى "دعم جهود السلطات في التصدّي للتداعيات الاقتصادية الخطرة الناجمة عن صدمة كوفيد-19 وعن الانخفاض الحادّ في أسعار النفط".
وأضاف البيان أنّ "هذه الجائحة أدّت إلى تضخيم مكامن الضعف الموجودة أساساً، ممّا أدّى إلى انكماش تاريخي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وإلى احتياجات تمويل داخلية وخارجية كبيرة".
ومصدر تمويل القرض الذي وافق عليه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هو "أداة التمويل السريع" التابعة للصندوق والتي تم تعزيزها مؤخراً لتقديم مساعدات مالية سريعة إلى الدول النامية الأكثر عرضة للتداعيات الاقتصادية الناجمة عن تدابير مواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.
ونيجيريا هي أكبر منتج للنفط في أفريقيا وتعتمد على صادراتها من الذهب الأسود لتأمين 70% من إيراداتها الخارجية، لكنّ انهيار أسعار النفط والأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ أدّيا إلى تضرّر اقتصادها في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى المال لدعم اقتصادها.
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