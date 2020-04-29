اليونان تباشر في مايو رفعا تدريجيا لتدابير الاغلاق

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اثينا: اعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء ان البلاد ستباشر في الرابع من ايار/مايو رفعا تدريجيا لتدابير الاغلاق، بدءا بالمتاجر الصغيرة وصالونات تصفيف الشعر والتجميل.

وقال ميتسوتاكيس في كلمة متلفزة "كما تمكنا من احتواء الموجة الاولى من الفيروس، نحن الان مستعدون للانتقال الى المرحلة الثانية (عبر) تقليص تدريجي لاجراءات" الاغلاق.

وأضاف أنه اعتبارا من يوم الإثنين 4 أيار/مايو "ستلغى القيود المفروضة على تنقلات المواطنين"، وسيعاد فتح بعض المتاجر والإدارات.

لكن ميتسوتاكيس حذّر بأن "الأزمة مستمرة ولم تنته بعد".

وقال "بات بالإمكان الخروج من منازلنا لكن يجب التحلي بالمسؤولية"، مذكّرا بأن "صحة اليونانيين أولوية بالنسبة إليه".

وفرضت اليونان الإغلاق التام في 23 آذار/مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن تدابير العزل أدت إلى شلل اقتصادي في البلاد التي سجّلت إلى الآن 136 وفاة بكوفيد-19، في حين يقبع 43 من المصابين بالفيروس البالغ عددهم الإجمالي الرسمي 2534 شخصا في وحدات العناية المركزة.

وستسمح السلطات لنحو عشرة بالمئة من الشركات المغلقة بالعودة إلى العمل اعتبارا من 4 أيار/مايو، خصوصا المكتبات وصالونات الحلاقة والتزيين ومحال التجهيزات الإلكترونية والرياضية والمشاتل.

وقال مساعد الوزير المكلف تنسيق العمل الحكومي آكيس سكريتسوس إن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في وسائل النقل المشترك والمستشفيات وصالونات الحلاقة وتصفيف الشعر.

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وسترفع القيود المفروضة على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق وفي البحر لكن الشواطئ الخاصة ستبقى مغلقة في الوقت الراهن.

وفي 11 أيار/مايو ستُرفع القيود المفروضة على بقية المحال باستثناء المراكز التجارية التي ستعاود العمل في الأول من حزيران/يونيو.

أيضا في 11 أيار/مايو، سيعود تلاميذ الصفوف العليا إلى مقاعد الدراسة. وفي الأسبوع اللاحق سيستأنف التدريس في الصفوف التكميلية والثانوية. أما دور الحضانة والصفوف الابتدائية فستبقى مغلقة في الوقت الراهن.

وسيسمح بإقامة قداديس الفصح في 17 أيار/مايو في الكنائس التي بقيت مغلقة حتى خلال عيد الفصح الأرثوذكسي.

وفي الأول من حزيران/يونيو ستعيد المطاعم والفنادق فتح أبوابها لمحاولة إنقاذ الموسم السياحي.

وتخوفا من تداعيات الوباء على سكانها وبسبب ضعف نظامها الصحي جراء أزمة مالية دامت عشر سنوات، سبقت اليونان التي تسجل شيخوخة سكانية شركاءها الأوروبيين في فرض القيود، ما جعلها أقل تأثرا بكوفيد-19 من جاراتها.

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