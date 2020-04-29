367 وفاة إضافية بكوفيد-19 في فرنسا

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باريس: سجّلت فرنسا الثلاثاء 367 وفاة بكوفيد-19، ما يرفع إلى 23660 حصيلة وفيات الفيروس على الاراضي الفرنسية منذ الاول من آذار/مارس، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
والحصيلة المسجلة الثلاثاء أدنى من حصيلة الإثنين التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خطّطها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 11 أيار/مايو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه الإثنين.
وأفادت مديرية الصحة العامة الفرنسية بأن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة بات 4387 شخصا، علما أن عددهم كان قد تخطى قبل ثلاثة أسابيع سبعة آلاف شخص.
وسجّلت 14810 وفيات بكوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية (أكثر بـ313 من الحصيلة الإجمالية المعلنة الإثنين) و8850 وفاة في دور رعاية المسنين وغيرها من مؤسسات الرعاية الاجتماعي (أكثر بـ54 من الحصيلة الإجمالية المعلنة الإثنين).
والثلاثاء عرض رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان خطة الحكومة لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 11 أيار/مايو.
وستفرض السلطات الفرنسية وضع الكمامات في وسائل النقل المشترك، وستطلق حملة موسعة لإجراء الفحوص للأشخاص الذين تظهر عليهم عوارض المرض، كما ستعيد فتح المدارس على مراحل.
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