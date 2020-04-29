شكرا لقرائتكم خبر عن 105 مليار و129 مليون جنيه مكافآت للعاملين بالدولة فى موازنة 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص للمكافآت فى الباب الأول الخاص بالأجور فى موازنة 2020/2021، نحو 105 مليار و129 مليون و200 ألف جنيه، بزيادة قدرها 17 مليار و11 مليون و600 ألف جنيه عن موازنة العام المالى 2019/2020.

وتتوزع مخصصات المكافآت على البنود الآتية:

1- تعويض العاملين عن جهود غير عادية ومخصص لها نحو 16 مليار و880 مليون و200 ألف جنيه.

2- المكافآت التشجعية ومخصص لها نحو 8 مليار و424 مليون و200 ألف جنيه.

3- حافز الإثابة ومخصص له 5 مليار و278 مليون و200 ألف جنيه.

4- حوافز العاملين بالكادر العام ومخصص لها 7 مليار و706 مليون و900 ألف جنيه.

5- حوافز العاملين بالكادرات الخاصة ومخصص لها 16 مليار و260 مليون جنيه.

6- حافز جذب العمالة ومخصص لها مليار و678 مليون و200 ألف جنيه.

7- حافز تميز ماجستير ودكتوراة ومخصص له 116 مليون و500 ألف جنيه.

8- مكافآت التدريس بنحو 752 مليون و700 ألف جنيه.

9- مكافآت الريادة العلمية بنحو 506 مليون و800 ألف جنيه.

10- مكافآت البحوث الأكاديمية والتطبيقية ومخصص لها نحو 598 مليون و400 ألف جنيه.

11- مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية ومخصص لها 620 مليون جنيه.

12- مكافآت الامتحانات ومخصص لها نحو 13 مليار و319 مليون و800 ألف جنيه.

13- مكافآت التصحيح ومخصص لها 400 مليون و400 ألف جنيه.

Advertisements

14- مكافآت حضور الجلسات واللجان ومخصص لها نحو 416 مليون جنيه.

15- مكافآت التدريب ومخصص لها 159مليون و600 ألف جنيه.

16-مكافآت محو الأمية ومخصص لها 200 ألف جنيه.

17-مكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب ومخصص لها 34 مليون و700 ألف جنيه.

18- مكافآت اخرى ومخصص لها 7مليار و755مليون و30 ألف جنيه.

19- حافز إثابة إضافى بنحو مليار و912 مليون و500 ألف جنيه

20 – حوافز الأداء للمعلمين بنحو 2 مليار و685 مليون و900 ألف جنيه.

21- حافز جودة ومخصص له 2 مليار و241 مليون جنيه.

22- مكافآت مستشارين ومخصص لها 96 مليون و100 ألف جنيه.

23- الحافز التعويضى لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 ومخصص له نحو مليار و484 مليون و700 ألف جنيه.

24- حافز إضافى ومخصص له 7 مليار و995 مليون و900 ألف جنيه.

25- حافز تكيلى للحد الإدنى ومخصص له 4 مليار و523 مليون و100 ألف جنيه.

26- حافز تطوير التعليم قبل الجامعى ومخصص له مليار جنيه.

27- حوافز العلميين ومخصص له 2 مليون و600 ألف جنيه.

يذكر أن وزير المالية ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ومن المنتظر أن تبدا لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.