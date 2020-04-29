الشهيد المنسي.. "الاختيار" يُعيد توثيق بطولاته على مواقع التواصل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت:

حصد مسلسل "الاختيار" مشاهدات كبيرة مع الحلقة الأولى لإذاعته تزامنًا مع شهر رمضان، الذي يتناول قصة العقيد المصري الراحل أحمد منسي، الذي فقد حياته في هجوم إرهابي بسيناء.

تصدر اسم مسلسل "الاختيار" قائمة المحتويات الرائجة بموقع تويتر، مع عرض الحلقة الخامسة من المسلسل والتي تبدأ باستشهاد النقيب فتحي برصاص التكفيريين.

وانهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيدة بالعمل الدرامي، الذي يتناول قصة حياة الشهيد منسي، وأعادت تسليط الضوء على بطولاته.

وبدأ رواد التواصل الاجتماعي، في إحياء بطولات المنسي، على طريقتهم ببث مقاطع الفيديو والصور والمنشورات المختلفة التي تحكي عنه وعن بطولاته.

وكان منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة بشمال سيناء، وتوفي في السابع من يوليو عام 2017، في هجوم إرهابي في شمال سيناء.

وحصد مقطع صوتي، للراحل، مشاهدات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعادة نشره تزامنًا مع عرض المسلسل.

وهو التسجيل الصوتي الأخير الذي سجله الراحل، من قلبة المعركة التي استشهد بها، يؤكد خلاله أن إرهابيين حاصروه هو وجنود آخرين، مشددًا على أنه لن يستسلم ولن يترك الأرض لهم، وذلك قبل وفاته مباشرة.

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ووثق مقطع فيديو تم تداوله، عملية تفتيش أجراها المنسي على سيارة، قيل إنها أول عملية تفتيش يجريها في سيناء، وفجر المنسي السيارة بعد القبض على الإرهابيين.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع آخر يظهر الشهيد وهو يقود تدريبًا قوات الصاعقة، مرددًا خلاله عبارات محفزة داعمة للجيش المصري، ودوره المهم في الحفاظ على أرض مصر.

ونشر آخرون صورًا ومقاطع فيديو، توثق حياة الراحل، منذ طفولته حتى التحاقه بالجيش المصري، من بينهم مقطع فيديو له مع طفلته وهو يداعبها ويطلب تقبيلها.

هذا وانهالت التعليقات على مواقع التواصل، التي تروي بطولات الشهيد المنسي، ونالت إشادة واسعة، ومن بين البطولات التي رواها رواد التواصل الاجتماعي، نجاحه في إحباط 125 عملية إرهابية في سيناء، وتحويل 8 أنفاق لكمينًا لاصطياد الإرهابيين، ودخوله ضمن تصنيف أقوى 100 قائد صاعقة في العالم.