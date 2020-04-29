٥ متعافين يغادرون عزل نزل الشباب بالأقصر.. وارتفاع عدد المتعافين بإسنا إلى ١٩٩

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء الثلاثاء، أن ٥ متعافين من فيروس كورونا المستجد غادروا نزل الشباب المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء وتحول نتائج تحاليلهم لسلبية.
في سياق متصل بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد بمستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي الفيروس جنوبي محافظة الأقصر ١٩٩ متعافيًا حتى مساء الثلاثاء.
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