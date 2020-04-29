رئيس كوريا الجنوبية يبحث مع رئيس وزراء النمسا سبل مواجهة كورونا

أجرى رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء النمساوي سبستيان كورتز بناء على طلب الأخير، استعرضا فيها سبل مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
وأفاد المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي كانج مين-سوك، في تصريحاته الإعلامية التي أوردتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: بأن الرئيس مون أكد، خلال المباحثات الهاتفية مع كورتز، انخفاض
وأضاف الرئيس مون أن الانخفاض الكبير لعدد الإصابات في كوريا يرجع أيضا إلى المشاركة الطوعية للشعبفي التصدي لكورونا على أساس الإفصاح عن المعلومات بشكل شفاف، بحسب تصريحات متحدث الرئاسة.
وبدوره، قال رئيس الوزراء النمساوي كورتز إنه من المثير للإعجاب أن كوريا الجنوبية نجحت في تخفيض عدد الإصابات بكورونا بصورة سريعة، كما طلب آراء الرئيس مون لمنع حدوث الجائحة الثانية.
وأكد كورتز أن النمسا ستلغي تحذير السفر قريبا وستتخذ أيضا خطوات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين النمسا وكوريا الجنوبية، بما أن كوريا تعد البلد النموذجي على صعيد إستراتيجية مكافحة كورونا.
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