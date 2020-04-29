خبير نفط إيطالي: حفتر محاورًا صالحًا في قطاع النفط والغاز الليبي

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (FederPetroli) ميكيلي مارسيليا، أنه يعتبر قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، محاورا صالحا في بلاده.

وفي تصريحات لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، وصف مارسيليا حفتر بأنه "شخصية حازمة للغاية"، في تعليقه على إعلان المشير أمس الاثنين زعامته للبلاد بـ"تفويض شعبي"، وقال إن اتفاقية الصخيرات التي أبرمت عام 2015، قد "أصبحت جزءا من الماضي".

وأضاف مارسيليا أن القائد العسكري الليبي "يسيطر في الواقع على النفط وعلى البلد كله، باستثناء طرابلس التي لا تزال

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بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي (المعترف به دوليا) ورئيسه فائز السراج"، لكنها "تخضع للحصار".

وذكر المسؤول النفطي أن "جميع آبار النفط (الليبية) تقريبا في أيدي حفتر"، والتي "صحيح أنه لا يستخدمها، لكن ذلك وفق استراتيجية أنه يريد أن يجثو اقتصاد البلاد بأكمله على ركبتيه"، وهو "مصمم للغاية ويستمر بالسير على هدفه" المتمثل بتولي السلطة.

ورأى رئيس (FederPetroli) أن "السرّاج في مأزق"، مستشهدا بـ"صمت تركيا"، حليفته

الرئيسية، وقال: "لا أعرف حقا إلى أي مدى يمكنه الصمود"، بينما "يبدو الطرف الذي يدعم حفتر أكثر تصميما".

ولفت مارسيليا إلى أن "القتال في ليبيا لم يتوقف أبدا على الرغم من حالة طوارئ الناجمة عن فيروس كورونا"، وذلك "بسبب عدم الاهتمام الكبير من قبل المجتمع الدولي، الذي يواجه جائحة كوفيد 19".

وأشار إلى أن "الإنتاج قد انخفض بالتأكيد عن 100 ألف برميل في اليوم، حيث يقترب من حوالي 80 ألف برميل، ويمكن أن يصبح أقل من ذلك"، واختتم مبينا أن "قطاع النفط في حالة تدهور وقد بلغ حده الأقصى، بينما تقوم قبالة سواحل طرابلس، ربما تركية، بتفريغ وقود وأسلحة مهرّبة في الميناء".