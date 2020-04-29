أكدت نقابة عمال التربية الجزارية بعد مشاورات مع وزارة التربية، أن الأسرة التربوية مستعدة للتضحية بالموسم الدراسي الحالي لكن، ليس بأرواح التلاميذ، واقترحت استئناف التعليم في سبتمبر وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال رئيس النقابة فرحات شابخ عقب اجتماع مع ممثلين عن وزارة التربية الوطنية عقد في إطار المشاورات
وأكد أن اجتياز الامتحانات الرسمية خاصة امتحان البكالوريا في هذه الفترةمستبعد جدا في ظل تواصل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا.
وأضاف أن النقابة اقترحت حساب معدلات الفصلين الأول والثاني لكل المستويات بما فيها للمقبلين على امتحان نهاية التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط.
وأكد أن نقابته قدمت هذه الاقتراحات لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط وأنه رحب بها.
وختم شابخ بالقول إن الأسرة التربوية مستعدة بالتضحية بالموسم الدراسي الحالي لكنها ليست مستعدة لفقدان أرواح التلاميذ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تمدد إغلاق المدارس حتى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.