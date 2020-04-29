الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في 4 محافظات سورية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الثلاثاء، عن مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها في سوريا على الحدود مع تركيا وفقا لموقع روسيا اليوم .

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وفي إيجاز صحفي، أكد رئيس المركز اللواء البحري

أوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس سيروا دوريات جديدة بمسارات عدة في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، وأضاف أن طائرات روسية حلّقت في أجواء المنطقة، لمتابعة سير الدوريات.

وأكد أن المركز لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا من قبل الزمر المسلحة غير القانونية الموالية لتركيا.

وأشار إلى استمرار قناة الاتصال التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التنسيق العملياتي بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا، والعسكريين الأتراك.