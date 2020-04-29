أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا الثلاثاء، عن مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دورياتها في سوريا على الحدود مع تركيا وفقا لموقع روسيا اليوم .
وفي إيجاز صحفي، أكد رئيس المركز اللواء البحريأوليغ جورافليوف، أن العسكريين الروس سيروا دوريات جديدة بمسارات عدة في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور، وأضاف أن طائرات روسية حلّقت في أجواء المنطقة، لمتابعة سير الدوريات.
وأكد أن المركز لم يرصد أي انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا من قبل الزمر المسلحة غير القانونية الموالية لتركيا.
وأشار إلى استمرار قناة الاتصال التي تم إنشاؤها من أجل ضمان التنسيق العملياتي بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا، والعسكريين الأتراك.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في 4 محافظات سورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.