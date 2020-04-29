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ترامب يبحث سبل تطبيق فحص كورونا للقادمين إلى الولايات المتحدة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يبحث سبل إجراء فحوصات فيروس لجميع المسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض مع حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس الثلاثاء: "سنفعل ذلك على الأرجح"، مشيرا بشكل خاص إلى البرازيل بهذا

الصدد، قائلا إنها "تشهد تفشيا كبيرا" للفيروس.

وأضاف أن قرارا بهذا الشأن سيتخذ "قريبًا جدًا".

 

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وردا على سؤال عمّا إذا كان سيطلب إجراء فحوصات كورونا أو فحص بسيط لدرجة الحرارة، قال ترامب إنه سيطلب إجراء "كليهما".

وأشار إلى أنه يناقش هذه المسألة مع حكام الولايات وخاصة ديسانتيس، الذي تعتبر ولايته وجهة رئيسية للرحلات الجوية في أمريكا اللاتينية.

وكانت إدارة ترامب قد فرضت حظرًا على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وأغلقت الحدود البرية وأبقت على حركة الشاحنات والبضائع، في إجراء لوقف انتشار فيروس كورونا، الذي وصل عدد المتوفين بسببه في الولايات المتحدة إلى أكثر من 56 ألف شخص.

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