النرويج.. القبض على مليونير شهير بتهمة قتل زوجته المختفية منذ 2018

ألقت الشرطة النرويجية الثلاثاء القبض على المليونير البارز توم هاغن، من رجال الأعمال الأغنياء في البلاد، للاشتباه في تورطه بقتل زوجته المختفية منذ 2018.
وألقي القبض على هاغن (70 عاما)، أحد عمالقة مجال الطاقة، وهو في طريقه إلى عمله، حسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
من جهته، أشار ممثل الادعاء
ومن المقرر أن يمثل هاغن أمام المحكمة، الأربعاء للنظر في احتجازه، في حين لم يصدر بيان فوري عن محاميه.
وتعاملت السلطات مع القضية في بادئ الأمر على أنها قضية اختطاف، لكن الشرطة أعلنت في يونيو الماضي، أن "الضحية ربما تكون قد قتلت، وأنها تعمل على افتراض أن اختفاءها كان محاولة للتغطية على الجريمة".
وأشارت الشرطة إلى أن طلبات الفدية لإطلاق سراحها التي ظهرت في 2018، وبلغت نحو 10 ملايين دولار، كانت على الأرجح "مزيفة".
وأعلن عن اختفاء آن إليزابيث، زوجة هاغن، في أكتوبر 2018 من منزلها.
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