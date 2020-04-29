روحاني للإيرانيين: لا تخافوا من كورونا لكن احذروه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الإيرانيين إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا وذلك في الوقت الذي خففت فيه البلاد القيود في محاولة للعودة للحياة الطبيعية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتعد إيران ضمن أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط.

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ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة عن

روحاني قوله إن "الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من هذه الكورونا نفسها وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر حياة الناس ويقلق راحتهم.

وتابع: "لكن في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع

ويجب توخي الحذر اللازم".

وعاد الإيرانيون إلى المتاجر والأسواق والحدائق خلال الأسبوع المنصرم مع تخفيف البلاد القيود المفروضة بسبب كورونا بعد أن تراجعت الزيادة اليومية في عدد حالات الوفاة إلى أقل من 100 منذ 14 أبريل نيسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور يوم الثلاثاء إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل الإجمالي إلى 5877.