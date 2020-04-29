قالت فرنسا يوم الثلاثاء إن الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات المنفردة وإنما من خلال حوار تدعمه الأمم المتحدة وذلك بعد خطوة خليفة حفتر قائد قوات الجيش الوطني الليبي،بإنهاء اتفاق الصخيرات.
وقال أوليفييه جوفين نائب المتحدث
لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل إليها مؤتمر برلين“. وأضاف أن باريس مهتمة بوحدة ليبيا واستقرارها.
وكان حفتر قد أعلن يوم الاثنين أن الجيش الوطني الليبي قد قبل ”تفويضا شعبيا لحكم البلاد متجاهلا على ما يبدو السلطات المدنية التي تحكم اسميا شرق ليبيا.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: الاجراءات المنفردة لن تحل الصراع في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.