43 ألف سلة غذائية للمحتاجين في 4 دول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 585 سلة غذائية للمحتاجين في محلية كرري بولاية الخرطوم بالسودان، استفاد منها 3.510 أفراد، وذلك في إطار مشروع توزيع 38.211 سلة غذائية في شهر رمضان المبارك بجمهورية السودان الشقيقة.

كما واصل المركز، ولليوم الرابع على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وجرى توزيع 1,283 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7.698 فردًا في مناطق لاهور، وجهنق، وخانيوال، وفيصل آباد، بإقليم البنجاب.

مساعدات إنسانية

قام فريق المركز بتوزيع 660 سلة غذائية تزن 21 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3.960 فردًا، و225 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1.350 فردًا، و190 سلة غذائية تزن 6 أطنان بمنطقة جهنق، استفاد منها 1.140 فردًا، و208 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة فيصل آباد، استفاد منها 1.248 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول الشقيقة والصديقة ومنها مشروع توزيع وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

خطط مدروسة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقدًا لتوريد أكثر من 41 ألف سلة غذائية، لتوزيعها على العائلات الأشد احتياجا من الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وسيراعى تسليم السلال الغذائية للأسر المستفيدة ضمن خطط مدروسة تراعي الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

إجراءات احترازية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والمتضررة من السيول في مديرية كريتر بمحافظة عدن، وجرى توزيع 350 سلة غذائية، تزن 25 طنًا و900 كيلو جرام، استفاد منها 175 أسرة.

كما دشن المركز مشروع تأمين وتوزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وسيتم خلال المشروع توزيع 1200 سلة غذائية، تزن 88 طنًا و800 كيلوجرام، في مديريات المكلا وغيل باوزير ومنطقة ميفع في مديرية بروم ميفع.

وأشاد محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في مساندة أبناء حضرموت خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اليمن والعالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا.

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السودان

585 سلة

3.510 مستفيدين

باكستان

1.283 سلة

7.698 مستفيدا

الأردن

41 ألف سلة غذائية

المستفيدون: الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية

اليمن

350 سلة غذائية

175 أسرة مستفيدة