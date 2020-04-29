الجامعة العربية : على أوروبا دور كبير لمواجهة اسرائيل

أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم اتصالاً هاتفياً بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية «جوزيب بوريل»، عبّر خلاله عن تضامن الجامعة مع الدول الأوروبية التي عانت أكثر من غيرها جراء الوباء العالمي كوفيد-19 بتبعاته الصحية والاقتصادية الخطيرة.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط أكد لـ«بوريل» الأهمية الكبيرة للمواقف الأوروبية في هذه اللحظة الحرجة، سواء فيما يخص الصراع بين الفلسطينيين وإلاسرائيليين، أو النزاعات الأخرى في المنطقة، مُحذراً من خطورة السياسات الإسرائيلية.