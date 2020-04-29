كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تعتزم إنتاج 60 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد معهد الأمصال الهندي، الثلاثاء، بأنه يعتزم هذا العام إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد يخضع لتجارب سريرية في بريطانيا.

ومعهد الأمصال الهندي أكبر مؤسسة لصناعة الأمصال في العالم من حيث الحجم، وهو مرشح كي ينتج بكميات ضخمة اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد والتي بدأت تجربته على البشر الأسبوع الماضي، كما أنه من رواد السباق العالمي لصنع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً لحصيلة أمس تم تسجيل إصابة نحو 3.05 مليون شخص على مستوى العالم، إضافة إلى وفاة 211376 آخرين بسبب كوفيد-19 وهو المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.

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وقال أدار بونوالا الرئيس التنفيذي لمعهد الأمصال إنه "على الرغم من أنه لم يثبت بعد فعالية لقاح أوكسفورد ضد كوفيد-19، قررت شركة الأمصال الهندية بدء تصنيعه بعد أن ثبت نجاحه في تجارب على الحيوانات وبدأت تجربته على البشر".

ويطلق على لقاح أوكسفورد( سي إتش أيه دي أو إكس1 إن كوفيد-19)، وأضاف بونوالا أنه يأمل بنجاح تجارب لقاح أوكسفورد والتي من المقرر أن تنتهي في سبتمبر المقبل تقريباً.

وقال علماء أوكسفورد الأسبوع الماضي إن "التركيز الرئيسي للتجارب المبدئية هو التأكد ليس فقط مما إذا كان اللقاح يعمل، ولكن ما إذا كان يحفز استجابات مناعية جيدة وليس له آثار جانبية غير مقبولة".