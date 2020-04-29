ترامب: قريباً سنكون قادرين على إجراء 5 ملايين فحص لـ كورونا يومياً

وأضاف ترامب، خلال تصريحاته، اليوم، أنه تم تجاوز ذروة أزمة فيروس كورونا، والاقتصاد الأمريكي سيعود للانفتاح بقوة.

وأكدت الإحصاءات الأمريكية الأخيرة، أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا المستجد، قد تجاوز المليون حالة.

Advertisements

وحذر خبراء الصحة من أن التراجع السابق لأوانه عن سياسات التباعد الاجتماعي الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى يمكن أن يتسبب في طفرة في الإصابات الجديدة.

من جهته، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، أن فيروس كورونا من الممكن أن يعاود الظهور في الولايات المتحدة الخريف المقبل، إن لم يتم إيجاد علاج فعال ضد الفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية انتشار الفيروس وأعداد الضحايا والمصابين، حيث تم تسجيل نحو مليون إصابة حسب جامعة جونز هوبكينز، وأكثر من مليون حسب مصادر أخرى فيما توفي جراء الفيروس أكثر من 56 ألف شخص