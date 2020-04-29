كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالأغلبية.. البرلمان الفرنسي يوافق على خطة رفع الحظر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرلمان الرنسي، اليوم الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على خطة رفع الحظر الصحي المفروض في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل فيروس كورونا.

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وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس الماضي ستُرفع في 11 مايو في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين.