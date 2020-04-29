كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: لا أريد التعليق عما إذا كان كيم جونغ في سدة الحكم أم لا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ممتنع عن الردعما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سدة الحكم حتى الآن أم لا.

وقال ترامب للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا أريد التعليق على ذلك. وأنا أتمنى الخير له فقط".

وكان ترامب قد صرح أمس الاثنين بأنه على علم بحالة الزعيم الكوري الشمالي، لكنه يفضل عدم الكشف عن تلك المعلومات.

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