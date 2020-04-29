إسرائيل تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

ويذكر أن أعلن مكتب العمل في إسرائيل، الإثنين، أن أكثر من مليون شخص، باتوا بلا عمل بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت قناة “كان” الرسمية، إن معدل البطالة قفز في إسرائيل من 4% مطلع مارس الماضي إلى 27.4 بالمائة في أبريل الجاري، وفق إحصائيات مكتب العمل.

وأوضحت أن المكتب أحصى أكثر من مليون و141 ألف شخص عاطل عن العمل، نتيجة الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 204، و112 إصابة جديدة، وفق المصدر ذاته.

وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 15 ألفاً و555 حالة، بينهم7 آلاف و200 حالة شفاء، وفق الصحة الإسرائيلية.

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