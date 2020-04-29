كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تسجل 173 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويذكر أن أعلن مكتب العمل في إسرائيل، الإثنين، أن أكثر من مليون شخص، باتوا بلا عمل بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت قناة “كان” الرسمية، إن معدل البطالة قفز في إسرائيل من 4% مطلع مارس الماضي إلى 27.4 بالمائة في أبريل الجاري، وفق إحصائيات مكتب العمل.
وأوضحت أن المكتب أحصى أكثر من مليون و141 ألف شخص عاطل عن العمل، نتيجة الإجراءات الحكومية للحد من تفشي كورونا.
وفي سياق متصل، أعلنت إسرائيل تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 204، و112 إصابة جديدة، وفق المصدر ذاته.
وحتى مساء الإثنين، ارتفع إجمالي الإصابات في إسرائيل إلى 15 ألفاً و555 حالة، بينهم7 آلاف و200 حالة شفاء، وفق الصحة الإسرائيلية.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,015 مليون إصابة، بينهم أكثر من 208 ألف حالة وفاة، وأكثر من 888 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.