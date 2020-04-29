اخبار العالم

حاكم نيويورك يعلن انخفاض عدد الدخول للمستشفيات بسبب كورونا لأدنى مستوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر حاكم نيويورك يعلن انخفاض عدد الدخول للمستشفيات بسبب لأدنى مستوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى مستشفيات الولاية بسبب الفيروس التاجي الجديد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ أكثر من شهر.

ويذكر أن رجح "كومو"، اليوم، أن يتم تمديد أمر الحجر المنزلي الإلزامي إلى ما بعد الـ 15 من أيار المقبل في أجزاء كثيرة من الولاية مشيرا في الوقت ذاته الى إمكانية تخفيف القيود في بعض مناطق الولاية حال توفر السعة الكافية للمستشفيات وإيفائها بالمعايير المطلوبة.

ونقلت رويترز عن كومو قوله في إفادة يومية إن 337 من سكان نيويورك توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء الاصابة بكوفيد 19 وذلك بانخفاض عن 367 في اليوم الذي سبقه وهو أدنى عدد للوفيات اليومية منذ ال30 من آذار الماضي.

Advertisements

وكان كومو رجح في تصريحات أمس احتمال استئناف بعض الانشطة الصناعية وورش البناء في الولاية بعد ال15 من أيار وأن الأمر يبقى رهنا باستمرار تراجع عدد المصابين الموجودين فى المستشفيات.

ويعتبر ال15 من أيار تاريخ انتهاء تدابير الإغلاق التي أقرها الحاكم.

ويتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية عقب ذلك بأسبوعين على الأقل وتشمل معاودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا