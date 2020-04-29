فرنسا تسجل 367 وفاة جديدة بكورونا و1520 إصابة

وقررت السلطات الفرنسية، اليوم، فتح المدارس على مرحلتين في 11 و18 مايو، وإعادة فتح المتاجر في 11 مايو مع استثناء المقاهي والمطاعم.

ويذكر أن قال رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، إن حالة الإغلاق لا يمكن أن تستمر طويلا، وأنه حان الوقت لعودة الحياة كما كانت قبل فيروس كورونا المستجد.

وتقدمت الحكومة الفرنسية بخططها للبرلمان، لرفع القيود المفروضة من أجل احتواء انتشار الفيروس التاجي.

وأعلن رئيس الوزراء، إدوار فيليب، أن التخفيف سيطول قطاع الصحة والمدارس والعمل ومواصلات الشركات والتجمعات.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل أن تلك التدابير التي فرضت في 17 مارس الماضي ستُرفع في 11 مايو في عموم البلاد، رغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى.

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ومن المرجح إعادة فتح المدارس ودور الحضانة على مراحل، ويحتمل أن تظل المطاعم مغلقة في البداية.

يشار إلى أن إجراءات الإغلاق في فرنسا صارمة، حيث يُسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام، أو المشي مع الكلاب أو مساعدة المحتاجين. ويُسمح بالمشي أو الرياضة حاليا في منطقة محدودة فقط ولفترة زمنية محدودة.

وفرنسا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس؛ حيث سجلت أكثر من 23 ألف حالة وفاة.