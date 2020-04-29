دونالد ترامب: قريباً سنكون قادرين على إجراء 5 ملايين فحص لكورونا يومياً

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن بلاده ستتخطى قريبا الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد لتعود إلى وضعها الطبيعي.

وأكد ترامب جوابا على سؤال بمؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن الوضع الوبائي في أمريكا، أن بلاده ستكون قادرة عما قريب على إجراء 5 ملايين فحص لكورونا بشكل يومي.

وتعتبرالولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا في العالم جراء الوباء سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات، وبلغت حصيلة الوفيات على أراضيها 57 ألف533 حالة من أصل مليون و3328 إصابة، فيما أعلنت السلطات شفاء 112315 شخصا على الأقل.

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وخلفت جائحة كوفيد-19 ما لا يقل عن 214 ألف 451 وفاة في كل أنحاء العالم منذ ظهور الفيروس في كانون دجنبر في الصين، وفق حصيلة أعد تها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية مساء اليوم الثلاثاء.

وشخ صت أكثر من ثلاثة ملايين و68330 إصابة رسميا في 193 دولة ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء. وهذا العدد لا يعكس سوى جزء من عدد المصابين فعليا إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطل ب علاجا في المستشفى. وبين المصابين، تعافى ما لا يقل عن 840300 شخص.