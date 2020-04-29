رغم انتشار “كورونا”.. لاعبو الدوري الاسباني يستأنفون التداريب بداية من الاثنين المقبل

أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الاسبانية، عن موعد استئناف التداريب بالنسبة لفرق الدوري الاسباني رغم استمرار انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وحدد بيدرو يوم الاثنين المقبل موعدا للرياضيين المحترفين لاستئناف التداريب، مشترطا أن تكون العملية بشكل فردي، وذلك في الوقت الذي قرر فيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إنهاء منافسات الدوري بسبب التداعيات السلبية للجائحة.

وحدد المسؤول الاسباني 4 مراحل في برنامج عودة عجلة الحركة الرياضية للدوران من جديد، أولها التداريب الفردية، ثم التداريب في مجموعات محدودة العدد، والتداريب بشكل جماعي في المرحلة الثالثة، ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة في برمجة المباريات.

وسجلت إسبانيا اليوم 331 حالة وفاة جديدة بسبب الجائحة، في وقت ارتفع عدد المصابين إلى 210 آلاف، في حين تماثل فيه للشفاء 102 ألف مصاب منذ انتشار الفيروس في الجارة الشمالية للمغرب.