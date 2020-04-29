شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تؤكد استقرار الوضع الوبائي والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس اللجنة الدكتور نذير عبيدات، أن هذا الاستقرار لا يعني انتهاء الوباء، الذي ما زال موجودا عالميا، وما زالت انعكاساته وتداعياته ماثلة في كل دول العالم.
ودعا في تصريحات صحفية، إلى أهمية الاستمرار في اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية وتدابير السلامة العامة مع بدء عودة العمل في بعض القطاعات والسماح للمواطنين بالخروج، مؤكدا أهمية التباعد الاجتماعي لمنع أي انتشار أو انتقال للفيروس بين الناس.
وشدد على ضرورة استمرار عمليات التقصي الوبائي في الأردن مع العودة التدريجية لمظاهر الحياة العامة، للوقوف بشكل دقيق على الوضع الوبائي.
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