الكهرباء: فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث ارهابي

اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن فقدان 1500 ميغاواط بسبب سقوط برجين اثر حادث حادث ارهابي قرب قرية جواد البشو في ديالى.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في تمام الساعة ٢٣:١٢ من مساء اليوم الثلاثاء انفصلت خطوط الأمين / شرق بغداد ٤٠٠ ك ڤ بسبب حادث إرهابي أدى إلى سقوط برجين قرب قرية جواد البشو حيث تم فقدان ١٥٠٠ ميگا واط من الطاقه التوليدية والمنقولة عبر الخطوط أعلاه".
وأضاف البيان أن هذا الامر "سيؤثر على تجهيز الطاقه لمناطق: الكرخ وشمالي وشرق بغداد ومحافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى"، مشيرا الى أنه "على الفور توجهت مفارز الصيانة الى المنطقه المذكورة ترافقها القوات الامنيه لإصلاح الأضرار وإعادة الخطوط لوضعها الطبيعي وتفادي تحديد الأحمال للمناطق والمحافظات المذكورة".
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