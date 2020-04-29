موزمبيق تعلن مقتل 129 إرهابيا خلال شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت موزمبيق، الثلاثاء، أن قوات الأمن قتلت 129 إرهابياا على الأقل في منطقة كابو ديلجادو بشمال البلاد وهي منطقة يجتاحها العنف منذ ما لا يقل عن 3 سنوات.



وقالت وزارة الداخلية في موزمبيق إن القتلى الذين بلغ عددهم 129 سقطوا خلال الشهر، موضحة أن قتلهم جاء انتقاما لهجوم وقع على قرية بمنطقة مويدومبي هذا الشهر وراح ضحيته 52 مدنيا.

وتشهد القرى المعزولة في "كابو ديلجادو" منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، هجمات إرهابية على المحافظة الغنية بالغاز الطبيعي.

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ومنذ عام 2017 وقعت هجمات قليلة، لكنها عنيفة، على المباني الحكومية والقرى شنتها ميليشيات، يشتبه بوجود صلات لها بتنظيم داعش، في الإقليم الغني بالغاز الذي يقع في أقصى شمال موزامبيق وهي إحدى أفقر الدول الأفريقية.

وقتل أكثر من 250 شخصاً في هذه الهجمات، وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، رغم الحضور القوي للشرطة والجيش بالمنطقة الحدودية مع تنزانيا.



وتبنى تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا هجمات عدة في موزمبيق، لكن خبراء عديدين يشككون في مدى نفوذه في المنطقة.