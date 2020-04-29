"كلينتون" تدعم بايدن لرئاسة أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، الثلاثاء، دعم حملة جو بايدن للوصول للبيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت كلينتون خلال مؤتمر عبر الفيديو مع بايدن نائب الرئيس السابق: "أريد أن أضم صوتي إلى العديد من الذين أيدوك لتكون رئيسنا".

وأضافت السيدة الأولى السابقة ووزيرة الخارجية في إشارة إلى الرئيس دونالد ترامب خصم بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبلة: "فكروا في ما يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي ليس مجرد شخص يلعب دور رئيس على شاشة التلفزيون".

وتابعت مخاطبة بايدن: "كم أتمنّى لو كنت رئيسا الآن".

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واستطردت كلينتون: "فكر فقط في الفرق الذي سيحدث الآن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إلى العلم بالحقائق عوضا عن الخيال، وقام أيضا بلم شملنا".

وبايدن هو المرشح الديمقراطي الذي سيواجه ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن يتم ترشيحه رسميا في مؤتمر الحزب الذي تم تأجيله إلى أغسطس/آب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحصل بايدن على دعم كل من الرئيس السابق باراك أوباما ومنافسيه السابقين في السباق لنيل بطاقة الترشيح الديمقراطية بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.