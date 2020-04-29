روسيا: مبادرة رئيس "النواب الليبى" بناءة وتساعد على إخراج ليبيا من الأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بـ"البناء" ويحمل مقترحات لإخراج ليبيا من الأزمة العسكرية، وفقا لوكالة سبوتنيك للأنباء.



وأوضحت أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، دعا فى مبادرة إلى الأمة، إلى وقف الأعمال العدائية المتعلقة ببدء شهر رمضان المبارك للمسلمين. وتابعت :"نلاحظ أن هذا البيان يحتوي على عدد من المقترحات البناءة لسحب ليبيا من الأزمة العسكرية - السياسية التي طال أمدها، من بينها إنشاء سلطات موحدة مع التمثيل الجغرافي النسبي للمناطق التاريخية الثلاث للبلاد، ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا له".

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وأضافت: "نعتقد أن الأفكار التي أعرب عنها رئيس مجلس النواب الليبي يمكن أن تشكل أساس المناقشات السياسية في إطار عملية التسوية الليبية الشاملة."

وتابعت: "على خلفية النغمة التصالحية لخطاب عقيلة صالح، صدرت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر بطريقة حازمة لا هوادة فيها، وعلى وجه الخصوص، كرر عزمه على مواصلة "العملية العسكرية" التي بدأت قبل أكثر من عام، و "تحرير" طرابلس من الإرهابيين وكامل الأراضي اليبية، وأعلن أيضًا نقل السلطة في البلاد إلى القيادة العسكرية.

وأكملت: "نحن مقتنعون بأن استمرار الحرب الأهلية بين الأشقاء محفوف بعواقب وخيمة على ليبيا وشعبها الذي عانى طويلا، ونحث جميع أطراف النزاع على إظهار المسؤولية عن مصير وطنهم، والوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف الحوار تحت رعاية الأمم المتحدة على جميع المسارات الثلاثة للتسوية - العسكرية والسياسية والاقتصادية - وفقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2510."