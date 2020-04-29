اتحاد نفطى مستقل يصف المشير "خليفة حفتر" بـ"شخصية حازمة للغاية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 أبريل 2020

وصف إتحاد نفطي مستقل، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى ، "محاور صالح بالنسبة لقطاع النفط والغاز" في ليبيا.



وقال رئيس الإتحاد الإيطالي المستقل وغير النقابي لقطاع النفط (FederPetroli)، ميكيلي مارسيليا، في تصريحات لوكالة "آكى" الإيطالية اليوم الثلاثاء ، أن المشير خليفة حفتر شخصية حازمة للغاية، مؤكدا أن المشير "حفتر" حصل على تفويض شعبى لإدارة شئون البلاد.

وقال إن اتفاقية الصخيرات التي أبرمت عام 2015، قد “أصبحت جزءاً من الماضي”.

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وأضاف مارسيليا ، أن المشير خليفة حفتر “يسيطر في الواقع على النفط وعلى البلد كله، باستثناء طرابلس التي لا تزال بيد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي ورئيسه فائز السراج”، لكنها “تخضع للحصار”.

ورأى رئيس (FederPetroli) أن “السرّاج في مأزق”، مستشهدا بـ”صمت تركيا”، حليفته الرئيسية، وأردف: “لا أعرف حقًا لأي مدى يمكنه الصمود”، بينما “يبدو الطرف الذي يدعم حفتر أكثر تصميماً”.

ثم سلط المسؤول النفطي الضوء على كيف أن “القتال في ليبيا لم يتوقف أبدًا على الرغم من حالة طوارئ الناجمة عن فيروس كورونا”، وذلك “بسبب عدم الاهتمام الكبير من قبل المجتمع الدولي، الذي يواجه جائحة كوفيد 19″.

واختتم تصريحاته قائلا أن “قطاع النفط في حالة تدهور وقد بلغ حده الأقصى، بينما تقوم سفن تعوم قبالة سواحل طرابلس، ربما تركية، بتفريغ أسلحة مهرّبة في الميناء”.