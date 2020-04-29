الكويت: حجز 17 ألف مقيم بالحجر الصحي خلال شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

أوضحت مصادر مطلعة في وزارة الصحة، وفق القبس الكويتية، عن تعامل الفرق الطبية التابعة للوزارة مع نحو 17428 مقيمًا جرى تطبيق الحجر الصحي عليهم في أكثر من موقع، وذلك بعد اكتشاف إصابات بفيروس كورونا بينهم، خلال الفترة من أوائل مارس حتى أول من أمس.



ووفق الصحيفة فإن الفرق الصحية قادرة على التعامل مع أعداد أكبر من العمالة الوافدة في البنايات والمحاجر التي يتم الكشف عن إصابات بينها، لكن معدلاتها المتزايدة باتت تشكل ضغطًا على الطواقم الطبية والهيئات التمريضية المشرفة على علاج المصابين فيها، أو إجراء الفحوصات والمسحات عليها.

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وأوضحت المصادر أن المحجور عليهم في محجر معهد كلية ضباط الشرطة في جليب الشيوخ يصل عددهم إلى 390 مقيمًا، حيث تم الكشف عن إصابة 32 حالة بينهم، إضافة إلى الاشتباه بـ5 حالات أخرى.

وأضافت أن عدد المطبق عليهم الحجر الصحي في بنايات بالجليب والحساوي يصل إلى 1882 مقيمًا، بينهم 156 ثبتت إصابتهم بالكورونا، مشيرة إلى تطبيق الحجر بحق 2698 مقيمًا في بنايات بالفروانية وخيطان والعباسية والرقعي، حيث دلت الفحوصات على إصابة 68 منهم بالفيروس.

وتابعت المصادر، أن عدد المحجور عليهم في بنايات بالفحيحيل والمهبولة يصل إلى 4064 شخصًا، بينهم 115 مصابًا، لافتة الى وجود 875 مقيمًا محجورًا عليهم في مبانٍ بأبوحليفة وميناء الزور والمنقف، حيث دلت الفحوصات على إصابة 28 منهم بالفيروس.

ولفتت، إلى تطبيق الحجر على 2068 مقيمًا في محجر العبدلي، حيث تبين إصابة 31 منهم بالكورونا، إضافة إلى تطبيقه على 169 شخصًا في سكن للممرضات بالسالمية، والذي تبين وجود 4 إصابات فيه، موضحة تطبيقه أيضًا على بنايات بالسالمية تضم 1520 وافدًا، تأكدت إصابة 24 حالة بكوفيد19.