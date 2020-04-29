شكرا لقرائتكم السعودية: زيادة مخصصات مشروع إفطار مليون صائم في 18 دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الثلاثاء، أثناء جلسة مجلس الوزراء على زيادة المخصص المالي لمشروع إفطار الصائمين لهذا العام، وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ثماني عشرة دولة في العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم.

كما شدّد مجلس الوزراء السعودي على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه.

وأشاد بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة وأمن ووحدة واستقرار اليمن.