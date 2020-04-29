جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء، تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 20077.

وقال المتحدث باسم الصحة في مؤتمر صحفي: “نسبة السعوديين بين المصابين بالفيروس في المملكة، 23%، وبين المقيمين 77% عربا وأجانب”.

وأضاف: “عدد المتعافين الجدد من الفيروس بلغ 253 ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 2784 حالة”.

وأشار المتحدث، إلى أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا في المملكة إلى 152.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.