لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. 5 خطوات هامة قبل امتحان الغد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفتي بعض الإرشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي - مايو 2020، المقرر انطلاقها غدا الأربعاء لطلاب الصف الأول الثانوى والخميس 30 أبريل للثانى الثانوى، وجاءت الإرشادات كالتالى:

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو أى شريحة من أى مقدم خدمة من شركات المحمول فى مصر.

٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفى من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg

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٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.

٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

٥- فى حالة انقطاع الامتحان لأى سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجدداً.