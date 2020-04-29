حسن: النجاح في تطويق تفشي كورونا في لبنان يعود الى تكاتف كل الوزارات

أعلن ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في حديث تلفزيوني أن "لدينا تخوف من الحالات المصابة ب​فيروس كورونا​ والتي لا تظهر عليها عوارض"، مؤكدا ان "85 بالمئة من المصابين بفيروس كورونا اصيبوا به من دون ظهور اية عوارض عليهم".

وكشف حسن أنه "اجرينا عدد من الفحوصات بشكل عشوائي في معظم المناطق ال​لبنان​ية"، مؤكدا ان "النجاح في تطويق تفشي فيروس كورونا في لبنان يعود الى تكاتف كل الوزارات في ​الحكومة​، وقد تعاطينا مع الفيروس بواقعية تتناسب مع امكانياتنا".