جريح في إطلاق نار من قبل مجهول في ساحة النور في طرابلس

أفادت معلومات صحافية عن سقوط جريح في ​إطلاق نار​ في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، من مسلح مجهول، وعبر أحد المباني المطلة على الساحة، لافتة إلى أن الجيش على تطويق المبنى لتوقيف المسلح، فيما نقل الجريح إلى المستشفى.

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