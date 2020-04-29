التحكم المروري: اوتوستراد صيدا بيروت سالك بالاتجاهين

افادت غرفة "التحكم المروري" بأن اوتوستراد صيدا ​بيروت​ سالك بالاتجاهين.

وفي وقت سابق أقدم عدد من ​المحتجين​ على قطع اوتوستراد صيدا بيروت في أكثر من نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.