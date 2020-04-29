إرتفاع حدة المواجهات في طرابلس حيث يعمل الجيش على إبعاد بعض المشاغبين

ارتفعت في هذه الأثناء حدة المواجهة في ​مدينة طرابلس​، حيث يعمل عناصر ​الجيش اللبناني​ على إبعاد بعض المشاغبين الذين عمدوا على رشقهم بالحجارة وبالمفرقعات النارية.

وكان بعض المحتجين قد أقدموا، قبل قليل، على تحطيم واجهة مصرف فرنسبنك في المنية، وعلى مواجهة قصر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق اللبنانية تشهد، منذ نهاية الاسبوع المنصرم، تحركات إحتجاجية على تردي الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، الذي تخطى في السوق السوداء 4000 ليرة لبنانية، في حين كان المصرف المركزي قدد حدد سعر بيع الدولار لدى محلات الصيرفة بـ3200 ليرة.