الصليب الاحمر: نقل 6 جرحى إلى المستشفيات بطرابلس وإسعاف 30 مصابا

اعلن الصليب الاحمر اللبناني في بيان انه "تم رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 11 فرقة في طرابلس وتم نقل 6 جرحى إلى المستشفيات حتى الان بالإضافة إلى إسعاف 30 مصابا".
وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحافية عن سقوط جريح في إطلاق نار في ساحة النور في طرابلس، من مسلح مجهول، وعبر أحد المباني المطلة على الساحة، لافتة إلى أن الجيش على تطويق المبنى لتوقيف المسلح، فيما نقل الجريح إلى المستشفى.
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