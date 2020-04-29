الصليب الاحمر: نقل 6 جرحى إلى المستشفيات بطرابلس وإسعاف 30 مصابا

اعلن ​الصليب الاحمر اللبناني​ في بيان انه "تم رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 11 فرقة في ​طرابلس​ وتم نقل 6 جرحى إلى ​المستشفيات​ حتى الان بالإضافة إلى إسعاف 30 مصابا".

وفي وقت سابق، أفادت معلومات صحافية عن سقوط جريح في ​إطلاق نار​ في ​ساحة النور​ في طرابلس، من مسلح مجهول، وعبر أحد المباني المطلة على الساحة، لافتة إلى أن ​الجيش​ على تطويق المبنى لتوقيف المسلح، فيما نقل الجريح إلى المستشفى.