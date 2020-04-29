شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تنشر فيديو لرفع الوعى ومنع تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيديو عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، لتوعية المواطنين حول الإجراءات الوقائية المتبعة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد، دشن حزب حماة الوطن، عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب فيديو من أجل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

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ويظهر فى الفيديو الجهود التى بذلها الحزب منذ بداية ظهور الوباء المستحدث كورونا عالميا وقبل ظهور أول حالة في مصر، وذلك من خلال إصدار التعليمات لأمناء جميع المحافظات على مستوى الجمهورية بالاستعداد بحملات التوعية و طبع البانرات و الملصقات بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتكون حملة دائمة و مستمرة قبل.

وقام الحزب أيضا بالمشاركة مع مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني في جميع حملات التطهير على مستوى الجمهورية وفي إطار سعي الحزب في الحفاظ على كبار السن فقد شارك متطوعين من شباب الحزب مع مديريات الصحة لتوصيل الادوية للمستحقين من كبار السن وعمل شوادر كبيرة للمعاشات والعمالة غير المنتظمة.