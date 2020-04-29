شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار ندعم قرارات "حفتر" لتحقيق إرادة الشعب الليبى الشقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الموقف الوطنى لأبناء الشعب الليبى الشقيق فى تفويض الجيش الوطنى للحفاظ على استقرار وسلامة بلادهم.

وقال الدكتور عصام خليل رئيس الحزب فى بيان صحفى له اليوم: "ندعم بكل قوة قرارات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبي، بشأن إسقاط اتفاق الصخيرات المشبوه، واستجابته لدعوة الشعب الليبى الشقيق بتولى مهمة قيادة البلاد، لإنقاذها من براثن الإرهاب والمجلس الرئاسى الذى فتح الأبواب للمرتزقة والاستعانة بدولة العثمانى للتدخل".

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وأضاف رئيس "المصريين الأحرار"، أن الجيوش العربية الوطنية دوما صمام الأمان وركيزة الاستقرار، ولعل مصر خير نموذجًا ومثال، فإن عقيدة الجيوش الوطنية تحقيق الإرادة الشعبية، وحماية البلاد من المنزلقات والمؤامرات.

وأكد" خليل" أن الشعب المصرى يدعم إرادة الأشقاء الليبيين فى تحقيق استقراره وتحديد مصيره والخلاص من أعداء الإنسانية والمتاجرين بدماء الأبرياء.

وتابع: " أن إرادة الشعوب الأصيلة تنتصر على مكائد المتآمرين والمتاجرين، وتعبر البلدان الكبوات لتصبح رمزا بفضل الروح الوطنية ومساندة الجيوش الآبيه.