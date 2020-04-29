شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: رئيس الوزراء فى البرلمان الأحد المقبل لشرح أسباب فرض الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه طبقا للائحة الداخلية للمجلس فإن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سيحضر يوم الأحد المقبل لشرح أسباب إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، وتداعيات القرار ويشرح القرار، ثم يتم طرحه في البرلمان ورئيس المجلس يحيله للجنة العامة، ثم يتم طرحه للجلسة العامة.

وذكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن حضور رئيس الوزراء بالبرلمان للتأكيد أن المواطن لن يتأثر بفرض حالة الطوارئ، بالإضافة إلى الاستمرار في مواجهة الإرهاب

وأكد وكيل مجلس النواب، أن المواطن لن يتأثر بأى شكل من الأشكال بفرض حالة الطوارئ، كما لن تؤثر على أي حركة للانتقال سواء كان للأفراد أو عمليات نقل السلع، موضحا أنه فى المقام الأول فرض حالة الطوارئ لمدة 3 شهور من أجل التصدي للإرهاب.