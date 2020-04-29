شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بإدراج مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بالخطة الاستثمارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على صعيد محافظة المنيا، وعدم البدء فى مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات العالقة، ومن ثم يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة وإدراج كافة المشروعات فى الخطة الاستثمارية المقبلة.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل لكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على صعيد المحافظة، ونسبة الأعمال التى تم الانتهاء منها، والاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من الأعمال، ومن ثم يتم وضع جدول زمنى وفقا لما هو متاح من مخصصات مالية، وبناء على ذلك يتم الانتهاء منها، شريطة أن يُعاد النظر فى هذه المخصصات مرة أخرى.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لكل محافظة لابد أن يُراعى خلالها نسبة تنفيذ المشروعات المتوقفة، والأعمال العالقة بها، وان يكون هناك نسبة وتناسب فى توزيع هذه المخصصات على الخطة الاستثمارية، وذلك من خلال عمل قاعدة بيانات دقيقة بكافة هذه المشروعات المتوقفة، وبناء عليها يتم وضع الخطة الاستثمارية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ملف مياه الشرب والصرف الصحى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة لأنه من الملفات الحيوية والخدمية التى ترتبط ارتباط مباشر بالمواطنين، مما يتطلب وضع خطة عاجلة لتوفير كافة الاعتمادات للانتهاء من جميع المشروعات المتوقفة ومن ثم يتم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة، وبالمثل فى باقى المشروعات وليس الصرف الصحى فقط ولكن جميع القطاعات لابد أن يتم العمل بها وفقا لنفس الآلية.